Caen. Major Lazer en clôture du carnaval étudiant

Les organisateurs du carnaval étudiant de Caen l'ont révélé le jeudi 5 mars : le groupe américain Major Lazer, célèbre pour la chanson Lean on, tube de l'été 2015, sera chargé de clôturer la fête au Parc des expositions, aux côtés de Younotus, DJ Valak et Oriska. Ce sera le jeudi 2 avril au Parc des expositions. Gratuit et ouvert à tous.