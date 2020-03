Municipales en Seine-Maritime. Barentin, Canteleu, Malaunay, Caudebec : ces élections jouées d'avance

Le socialiste Christophe Bouillon ne siégera bientôt plus à l'Assemblée nationale. Seul en course pour les élections municipales à Barentin, où il brigue la succession du maire Michel Bentot, Christophe Bouillon quittera son mandat national au profit de son suppléant Bastien Coriton, actuel maire de Rives-en-Seine. Dans la même zone géographique, Guillaume Coutey se représente, seul en lice, de même que Mélanie Boulanger qui est assurée de garder son fauteuil de maire de Canteleu. Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf, a lui aussi constaté qu'il n'y aurait pas d'autre liste. "C'est le signe d'une action municipale apaisée et apaisante", réagit-il, tout en regrettant qu'il n'y ait pas d'opposition dans le prochain conseil municipal.