Rouen. La Guerre des sexes revient au Théâtre à l'ouest

"C'est un carton, tout le monde me le demande !", explique Loïc Bonnet, le directeur du Théâtre à l'ouest, pour justifier un énième passage de la Guerre des sexes, de Pascal Grégoire, dans sa salle. Affichant complet à chaque passage dans la salle, cette comédie entame sa huitième année de tournée et a déjà rassemblé plus de 600 000 personnes autour de son histoire fédératrice. Celle d'un couple qui s'érode, las de son quotidien et qui ne semble plus partager les mêmes intérêts. D'un côté, il y a Pierre, un adolescent attardé qui a des rêves d'écriture mais passe le plus clair de son temps en caleçon devant les jeux vidéo. De l'autre, Anne-Laure est le parfait archétype de la Working-girl en tailleur, débordée par sa vie professionnelle. Mais l'amour est bien là et une amie sexologue va les aiguiller pour remettre du piment dans la chambre à coucher… Et pour ceux qui n'auraient pas leur ticket, "ils reviendront à la rentrée", annonce déjà Loïc Bonnet.

Pratique. Samedi 14 et dimanche 15 mars au Théâtre à l'ouest. 25 €. theatrealouest.fr