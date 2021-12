Orne. Journée internationale du Droit des femmes : les sapeuses-pompières se mobilisent

Les femmes qui sont sapeurs-pompiers dans l'Orne ont décidé de se montrer le dimanche 8 mars, à l'occasion de la journée internationale du Droit des femmes. Elles sont particulièrement nombreuses dans ce département rural.

La journée internationale du Droit des femmes est une journée d'actions et de rassemblements à l'échelle de la planète, qui a été créée en 1975 par l'Organisation des nations unies (ONU). Si elle vise à établir un bilan sur la situation des femmes à travers le monde, elle constitue aussi une occasion de se mobiliser en faveur des droits des femmes. A cette occasion, le Service départemental des services d'incendie et de secours de l'Orne (SDIS 61) s'est attaché à valoriser la place des femmes au sein de son organisation, qu'elles soient sapeuses-pompières ou personnels administratifs et techniques.

Finie la caricature du pompier qui doit être un athlète bodybuildé. La féminisation des effectifs des sapeurs-pompiers dans l'Orne est en progression constante depuis plusieurs années. Ainsi, au 1er janvier 2019, les femmes représentaient 24,4 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers du SDIS 61, la moyenne nationale n'étant que de 16 %. Depuis trois ans, le SDIS 61 recrute ainsi entre 30 et 50 % de femmes dans ses effectifs de Sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Désertification rurale oblige, les sapeuses-pompières sont un complément désormais indispensable aux traditionnels effectifs masculins, pour pouvoir répondre aux nécessités de la sécurité des populations, sur l'ensemble du territoire.

Ainsi, on dénombre dans l'Orne quatre femmes qui sont cheffes de centre de secours et quatre autres qui sont sapeuses-pompières professionnelles. Le Centre d'incendie et de secours (CIS) de Mortrée, près d'Argentan, a été le premier à atteindre la parité : 14 femmes pour 16 hommes. Le comité de direction du SDIS compte deux femmes, trois autres étant par ailleurs cheffes de service. Cinq amicales des pompiers sont présidées par des femmes dans le département de l'Orne.

Le dimanche 8 mars, le CIS de Flers organisera des portes ouvertes avec une exposition sur la féminisation des sapeurs-pompiers. Ce jour-là, la garde et l'astreinte seront exclusivement féminines. Portes ouvertes aussi le dimanche 8 mars au centre de secours de Tourouvre (Perche), qui compte un tiers d'effectif féminin, une femme médecin-capitaine et deux femmes présidente et vice-présidente de l'amicale de ce centre.

La population féminine… et masculine de l'Orne est attendue nombreuse lors de ces deux manifestations.