Course. Les 15 km du Havre, pour la bonne cause

Dimanche 8 mars au Havre, à partir de 10 heures, vous allez pouvoir courir ou marcher, à l'occasion de la nouvelle édition des 15 km du Havre.

Organisé conjointement avec la Ville du havre et avec un soutien du Département, cet événement rassemble environ 1 000 participants dans les rues du Havre. Il s'agit en fait d'une boucle de 5 km, réalisée une, deux ou trois fois : une marche de 5 km, une course de 5 km et une course de 15 km. Le lieu de départ/arrivée se trouve devant l'hôtel de ville du Havre.

Nous évoquons ce rendez-vous avec Richard Stenker, l'un des organisateurs à l'association O.a.s.i.s. :

C'est une course en ville et sur le dur uniquement. Pour les coureurs les plus sportifs participants aux 15 km (chronométrés), ce sera également une course de début de saison. Notons que les trois meilleurs performants, femmes et hommes, sont récompensés financièrement. Trois méthodes pour vous inscrire :

- le site web oasis15kmduhavre.fr,

- depuis le centre commercial Coty du Havre la veille de la course,

- le jour J entre 8 heures et 9 heures.

N'oubliez pas vous courrez ou marcherez pour la bonne cause, puisque cette course, organisée par des bénévoles, est au profit des handicapés sportifs.

Côté tarification, si vous payez en amont comptez 12 € pour le 15 km et 9 € pour le 5 km, la marche, elle, est à 8 €.