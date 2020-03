Cadeaux. Tom vous offre vos vacances entre 9 heures et 13 heures

Tendance Ouest vous apporte une bonne dose de détente cette semaine entre 9 heures et 13 heures. Un conseil : le stylo et le carnet de notes vous seront utiles pour inscrire les indices que Tom vous dévoilera à l'antenne. Des indications qui vous permettront de chercher et pourquoi pas de trouver la ville mystère.

En cas de victoire, vous pourrez choisir, parmi 14 destinations françaises, votre semaine de vacances pour quatre à six personnes dans l'un des villages campings Homair. Installés dans un mobil-home au sein d'un établissement de 3 ou 4 étoiles vous profiterez en plus du panorama des activités sur place comme les parcs aquatiques et piscines. La plupart des destinations se trouvent en bord de mer ; parmi les choix : Vaucluse, Lubéron, Bouches du Rhône, Pyrénées Orientales, Landes, Aude, Périgord, Var, Finistère, Hérault ou encore Haute-Corse. Découvrez les lieux sur homair.com.

