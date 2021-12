Alençon. La foire Ornexpo ouvrira ses portes malgré le coronavirus

La foire Ornexpo d'Alençon va pouvoir ouvrir ses portes, le mercredi 4 mars, malgré l'épidémie de coronavirus.

Ornexpo ouvrira le mercredi 4 mars à 10 heures, au Parc-expo Anova à Alençon. Six jours de foire jusqu'au lundi 9 mars, avec plus de 220 exposants et quelque 25 000 visiteurs. Mais il ne devra pas y en avoir plus de 5 000 à la fois, ce qui permet de respecter les normes imposées par le gouvernement face à l'épidémie de coronavirus. La thématique de cette édition 2020 est la magie. L'entrée d'Ornexpo sera gratuite le mercredi 4 mars toute la journée. Ingrid Chauvin, qui avait été annoncée, n'y sera finalement pas. Ce sera Alexandre Brasseur, qui joue le rôle d'Alex Delcourt dans la série Demain nous appartient, qui sera là, le samedi 7 mars.