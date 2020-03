Ça bouge en ville. Et si on fabriquait soi-même ses cosmétiques ?

Reine Bow, le nouvel

atelier de beauté

Fabriquer soi-même ses cosmétiques,

c'est possible !

Confectionner ses propres produits cosmétiques devient possible grâce à l'atelier beauté Reine bow, situé 15 passage d'Escoville à Caen. "On peut fabriquer soi-même tout produit de beauté, sauf le maquillage" précise Colonna d'Istria, propriétaire des lieux. Elle accompagne ses clients dans la création en proposant des ateliers duo et individuel ou en groupe. Elle propose de créer son démaquillant, son déodorant solide, son gel douche, sa crème de jour, son soin pour le corps, son shampoing solide, son masque pour cheveux et bien d'autres encore. "La crème de jour et le masque pour cheveux sont les produits les plus demandés" et concernant la fabrication "c'est comme suivre une recette de gâteaux" indique-t-elle. Les cosmétiques confectionnés sont valables entre un mois, trois mois ou six mois selon le type de produits. Ces ateliers sont "ouverts à tous", pour les enfants à partir de 12 ans, en individuel, à deux ou en groupe.

Dans le cosmétique depuis maintenant quatre ans, Colonna s'est aussi lancée par souci écologique. Par exemple, hormis les cosmétiques, elle vend également quelques produits comme des brosses à dents écologiques, des cotons-tiges réutilisables et aussi une nouveauté : des inhalateurs d'huile essentielle. "Je suis la seule partenaire en France à proposer ce type de produits" indique Colonna d'Istria. Ces inhalateurs ont des bienfaits divers sur la détente, la fatigue ou aident à mieux dormir. Reine Bow ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h.