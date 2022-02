Le chômage augmente en décembre

Dans la Manche la hausse est de 2.7% sur un an et dans le Calvados de 3.3% toujours sur un an.



Dans le détail, la Manche a gagné 54 chômeurs entre novembre et décembre 2010 soit + 0.3%.



Le Calvados lui a vu une augmentation de sa population au chômage de 381 personnes soit + 1.0%



Seul le département de l'Orne s'en sort bien avec une baisse du chômage de 0.4% sur un mois et en hausse de 0.1% sur un an.





