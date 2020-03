Caen. Saccage de permanence : la goutte de trop pour Joël Bruneau

Réunions de vœux annulées, inauguration de la Place de la République chahutée, coupures d'électricité dans certains quartiers, intimidation des colistiers sur les marchés et enfin une permanence de campagne totalement saccagée : cela commence à faire beaucoup pour Joël Bruneau. Le maire de Caen n'a fait que constater les dégâts le dimanche 1er mars, lorsque des hommes cagoulés sont entrés par effraction dans sa permanence située rue Demolombe à Caen, à la suite de la manifestation organisée contre l'application du 49-3. Une vitre a été brisée et remplacée par une planche en bois. Des tracts et des morceaux de verre recouvrent le sol.

Des morceaux de verre traînent encore au sol. -

Il porte plainte et interpelle ses

opposants

Le maire sortant n'a pas manqué d'exprimer sa colère, en pointant du doigt plusieurs de ses opposants. "Le bal des hypocrites, ça suffit. Hier, l'un d'entre eux a filmé la scène (Aurélien Guidi, NDLR) et d'autres ont participé à cette manifestation (Philippe Velten, Rudy L'Orphelin et Gilles Déterville, NDLR), a-t-il dit. Quand on est candidat à des élections municipales, on doit commencer par respecter la loi." Pourtant, deux d'entre eux ont dénoncé ces actes. Rudy L'Orphelin, tête de liste de "Caen écologiste et citoyenne", a indiqué : "Je condamne avec la plus grande fermeté le saccage dont la permanence de M.Bruneau a fait l'objet." Tout comme Gilles Déterville, tête de liste de "Caen au cœur" sur son compte Twitter : "La violence en politique n'est jamais une bonne chose."

Pour le maire sortant, cela ne suffit pas. "L'attitude de mes opposants est inacceptable." Révolté, Joël Bruneau a décidé de porter plainte ce lundi 2 mars. Il a également indiqué qu'il refuserait tout débat politique avec ses adversaires, sauf s'ils signent, ainsi que l'ensemble de leurs colistiers, une lettre de condamnation.