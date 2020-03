Caen. Replonger dans Le Grand Bleu avec la musique d'Éric Serra

Trente-deux ans après la sortie du Grand Bleu au cinéma, le compositeur Eric Serra a lancé une tournée pour interpréter sur scène en cinéma-concert la bande originale de ce film mythique. Une musique si particulière et novatrice à l'époque, en 1988.

Vendredi 6 mars, au Zénith de Caen, on pourra voir à l'œuvre Eric Serra dans une expérience immersive qui permet de redécouvrir le long-métrage avec cette musique, primée de nombreuses fois. La bande originale avait en effet remporté une Victoire puis un César de la meilleure musique de film et connu un grand succès populaire, avec près de 3 millions de ventes pour la B.O.

Un film important

dans l'histoire du cinéma français

Le film, quant à lui, a marqué toute une génération. Écrit et réalisé par Luc Besson, il est grandement inspiré de la vie de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, deux célèbres plongeurs champions d'apnée. Neuf millions de personnes sont allées voir ce film en salle en France, soit l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Eric Serra est connu pour être le compositeur ayant le plus travaillé avec Luc Besson depuis les années 80 et Le Grand Bleu se trouve être la consécration de cette collaboration, une fidélité de près de 35 ans. Ils ont commencé à collaborer alors que Serra avait 18 ans et jouait de la basse dans des groupes de rock, notamment aux cotés de Jacques Higelin.

Une bande-originale au style novateur

Dans Le Grand Bleu, le compositeur est parvenu à reproduire notamment les chants des baleines à travers des sons électroniques, une musique apaisante, internationalement connue et identifiée à son auteur. La bande-originale est en effet très hypnotique et la musique se prête tout à fait à l'ambiance du film, marquée par le silence sous-marin et la solitude durant la plongée. Il a aussi développé un style de composition de bandes originales très particulier à une époque où la norme était de faire jouer de grands orchestres. Lui développe des inspirations jazz et rock, avec des groupes de musiciens minimalistes, qui ont sans conteste inspiré bon nombre de compositeurs.

Le résultat d'un travail minutieux

Le spectacle se déroule dans une ambiance particulière, puisque les musiciens doivent faire preuve d'une concentration maximale pour rester dans le tempo du film et faire en sorte que la musique accompagne l'image au mieux. Eric Serra joue donc lui même, sur scène, à la basse et au chant. Il est accompagné par Julien Carton et Sébastien Cortella aux claviers, par Loïc Pontieux et David Salkin aux percussions, par François Delfin aux guitares et par Renan Richard-Kobel au saxophone. Ces sept musiciens retranscrivent avec précision l'ensemble des musiques du film. Il leur a fallu un an de préparation pour se "replonger" dans cette ambiance et retravailler les morceaux, pour ce spectacle grandiose.

Vendredi 6 mars à 20 heures au Zénith de Caen. Plein tarif : de 40 à 73 euros.