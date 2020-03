Caen. Le primeur Il fée bio s'installe en centre-ville

"En ouvrant mon épicerie, je souhaitais proposer des produits bio et valoriser l'économie locale. Je travaille avec des producteurs locaux : le cidre vient de Rouen, les œufs d'Évrecy, le beurre de Pont-Farcy !", explique Nicole Afarian, la gérante. Fruits et légumes de saison, vrac, épicerie, Nicole élargit petit à petit l'offre suivant les demandes de ses clients. Dans le commerce depuis quatorze ans et habitante du quartier, "j'ai choisi la rue Caponière pour dynamiser ce quartier en plein développement", précise Nicole.