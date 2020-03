Longny-au-Perche. La chasse au sanglier prolongée jusqu'à fin mars dans le Perche

La chasse au sanglier fait l'objet d'une prolongation jusqu'à fin mars 2020, mais seulement sur deux secteurs de l'Orne. Cette prolongation n'a été validée que sur les massifs cynégétiques de Longny et du sud-Perche. "Compte tenu de la longueur de la campagne de chasse, de la sensibilité du mois de mars par rapport à la petite faune et dans un souci d'apaisement des divers usagers des espaces agricoles, forestiers et naturels, elle se pratiquera uniquement sur ces deux massifs cynégétiques, à l'affût et à l'approche en plaine, sur autorisation individuelle aux détenteurs de droit de chasse", précise la préfecture. Dans le département de l'Orne, malgré l'abattage de 3 200 sangliers, les dégâts agricoles occasionnés lors de la campagne 2018-2019 s'élèvent à plus de 600 000 €.