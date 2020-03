Caen. Des vêtements avec des tissus Wax africains

"Le Wax, c'est ma passion !", annonce Jennifer Lemoigne-Medegnonwa, la gérante de la boutique. "Je propose des bijoux, des accessoires et des vêtements. Je sélectionne moi-même les tissus, je dessine les modèles et je travaille avec un atelier au Bénin, rencontré lors de mes voyages", explique Jennifer. La couleur et l'authenticité sont sa marque de fabrique. "Je sélectionne des coupons de qualité. Chaque dessin a une signification et transmet un message !", annonce la passionnée.