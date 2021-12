Mont-Saint-Aignan. Parce que c'était lui, parce que c'était moi : une histoire d'amitié !

Crée pour le festival Spring au plus petit cirque du monde à Bagneux, ce spectacle de la Cie Les attentifs est un duo acrobatique inspiré par une histoire d'amitié. "À l'origine, je suis metteur en scène de théâtre, explique Guillaume Clayssen, mais dans mon précédent spectacle, j'avais eu l'idée d'intégrer du cirque. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Johan Caussin et Raphael Milland, un duo d'acrobate. J'ai été fasciné par leur amitié et j'ai souhaité composer avec eux un spectacle sur ce thème." Conçu comme un poème physique, le spectacle raconte en image les sentiments qui lient les deux amis alors qu'en voix-off on entend les deux Circassiens parler de leur amitié. "Dans l'univers circassien, la fraternité est une notion essentielle. Les amitiés y sont bien plus fortes qu'ailleurs ; j'ai voulu donner ce duo en exemple à l'heure ou le mot 'amitié' est galvaudé par les réseaux sociaux, il s'agit de donner à voir l'essence même de l'amitié."

Pratique. Mardi 10 mars à 12h30 au Bocal de la MDU à Mont-Saint-Aignan. Entrée libre. Tél. 02 32 76 93 01