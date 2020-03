Municipales à Alençon. Suivez le débat d'avant-premier tour en direct sur Tendance Ouest

La campagne officielle pour les élections municipales a débuté ce lundi 2 mars. À Alençon, le premier grand rendez-vous sera le débat entre les cinq listes, en direct sur Tendance Ouest le mercredi 4 mars, de midi à 13 heures.

Suivez le live ci-dessous :

Tendance Ouest a invité les têtes de listes à confronter leurs points de vue : quel est leur dossier prioritaire ? Faut-il que le maire soit président de la communauté urbaine ? S'il est élu, comment chaque candidat tentera-t-il d'attirer du développement économique sur le territoire ? Comment ramener du monde dans la ville ? On assiste à une course à la baisse d'impôts (-5, -6 %) : comment investir à l'avenir ? Quel soutien aux populations les plus fragiles ? Autant de thèmes où la position de chacun permettra aux électeurs d'affiner leur choix, sans oublier l'écologie, les promesses de nouvelle salle de sport, théâtre, hôpital. Sans occulter les problèmes de stationnement. Les candidats auront une heure pour convaincre, en direct sur Tendance Ouest, le mercredi 4 mars, entre midi et 13 heures, puis en podcast sur nos supports numériques.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Alençon.