En questions. Pratiquant de MMA, Mathieu Houdeville espère plus de visibilité pour son sport

La décision a fait du bruit dans le petit monde des sports de combat. Après des années de tractations, le ministère des Sports a reconnu au début d'année les Arts martiaux mixtes (MMA) comme une discipline et prépare son rattachement à la Fédération française de boxe. Une première étape qui devrait donner plus de visibilité à ce sport parfois décrié, selon Mathieu Houdeville, pratiquant et président de l'Académie rouennaise d'Agôn.

Cette décision, c'est un soulagement pour vous ?

C'est très bien, mais honnêtement ça ne change pas grand-chose pour l'instant, dans un sens où on pouvait déjà pratiquer en club. Le côté bénéfique de la chose, c'est que maintenant, il va y avoir un encadrement et ce qu'on appelle les clubs parasites vont devoir se structurer ou fermer.

Maintenant, sera-t-il possible d'organiser des compétitions ?

Oui, mais les premiers événements ne seront pas pour tout de suite ! Il va falloir faire preuve de patience : ce n'est pas parce que l'État nous autorise que du jour au lendemain les mairies ou les préfectures vont accepter les tournois. Surtout pour des clubs comme nous, qui ont du mal à faire comprendre qu'ils sont en pleine expansion.

Pourtant, il y a de plus en plus

d'adhérents.

C'est très dur de se faire entendre au niveau des mairies. Nous, par exemple, on se limite à 60 adhérents faute de place, mais je reçois 200 à 300 demandes chaque année ! Peut-être qu'en s'affiliant à la Fédération de boxe, on aura plus de visibilité et plus facilement accès aux salles. Pour l'instant, les clubs de MMA sont confinés dans des petites salles et il n'y a rien de structuré pour nous.