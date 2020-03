Handball. National . Les filles du Rouen Handball partent à l'assaut d'Issy-Paris

Julien Gambier souhaitait "conforter la cinquième place et y rester le plus longtemps possible". Mission réussie pour le coach du Rouen handball, après la victoire lors du derby rouennais face à Oissel-Rouen (30-32). L'équipe du Rouen Handball bénéficiera d'une semaine de trêve avant de retrouver le chemin des terrains, le 14 mars prochain contre Cherbourg "B". De leur coté, les joueurs de Oissel affronteront le CJF Saint-Malo Handball, le 14 mars également. Malgré leur match nul contre l'AS Chantepie Handball, les joueuses du Rouen Handball conservent leur première place au classement de National 2 féminine. Samedi 7 mars à 19h, elles seront sur le pont au Kindarena avec la réception d'Issy-Paris (5e).