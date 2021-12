Seine-Maritime. Mieux encadrer la pratique des jeux vidéo

Jouer à la console n'est pas seulement un passe-temps. Pour certains jeunes, c'est devenu un véritable sport, avec des clubs et des équipes professionnelles. Âgé de 20 ans, Corentin Aligny joue aux jeux vidéo depuis plusieurs années : "C'est au lycée que j'ai commencé par des jeux comme Call of duty et je jouais en live en affrontant d'autres personnes." Il constitue ainsi une petite équipe et, au fil du temps, il se fait "repérer" par des clubs à l'été 2016 et rejoint ainsi une équipe professionnelle dédiée à ce jeu virtuel. Corentin Aligny est loin d'être le seul dans ce cas puisque l'e-sport est en plein développement depuis quelques années à travers la France. Et Rouen n'y échappe pas, bien au contraire.

La ville est d'ailleurs le territoire d'expérimentation d'une première à l'échelle nationale : une section dédiée à la pratique des jeux vidéo au sein de l'ASPTT Rouen, le club omnisports qui est plutôt connu pour la pratique du foot ou du basket. "L'idée est venue de la fédération, qui regroupe les 220 clubs sur le plan national, lors d'une assemblée générale sur les nouvelles pratiques", explique David Cadinot, coordinateur général de l'ASPTT Rouen.

Retrouver du "lien social" entre jeunes

Le projet se nourrit ensuite d'échanges, notamment avec des étudiants rouennais "qui avaient les yeux qui pétillaient quand on parlait du projet", souligne David Cadinot, accompagné par Maud Bethouart dans la mise en œuvre de cette nouvelle section sportive. "Le fil conducteur, c'est de réussir à amener le jeune qui est isolé chez lui dans cette structure et de lui faire rencontrer d'autres jeunes avec qui il joue peut-être déjà, mais dans le casque", affirme le coordinateur général. Il s'agit de retrouver du "lien social" à travers des activités virtuelles. Pour accompagner ce leitmotiv, l'ASPTT e-sport a ouvert, à la mi-février, un lieu totalement dédié à l'activité. À l'image d'un terrain de foot ou d'un gymnase, une "gaming house" (maison du jeu vidéo en français) a vu le jour en plein centre historique de Rouen, rue Beauvoisine. "En amenant les jeunes dans ce local, on va ouvrir des portes vers des sports que l'on a par ailleurs et des stages multi-activités", poursuit David Cadinot. Il s'agit aussi de pouvoir conseiller les jeunes et les accompagner dans leur pratique, notamment sur les limites d'âge qui sont présentes sur certains jeux et dont les parents ne connaissent pas toujours l'existence.

Les lieux, accessibles à tous (seul, entre amis ou en famille), ont ainsi fait le plein dès l'ouverture, avec des jeunes venus essayer les consoles et ordinateurs : "C'est une activité en pleine expansion qui confirme cette idée qu'il y a un public derrière son écran et que l'on doit leur permettre de garder un lien social pour ne pas rester isolé." "C'est plus agréable de venir ici et de rencontrer de nouvelles personnes", confirme Corentin Aligny.