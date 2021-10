La Ville de Caen surveille son langage dans les écoles

La Ville de Caen a décidé d'améliorer la communication entre les différents acteurs de l'enseignement scolaire, qu'ils soient enseignant ou pas. Cette charte est une initiative spécifique de la Ville de Caen. Elle s'inscrit dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL) et a pour objectif de garantir aux enfants une écoute et un échange de qualité tout au long de la journée. Il s'agit de proposer à l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, animateurs, agents d'entretien, élèves et parents, etc.) la pratique d'un langage partagé, connu et accepté de tous.

Audio > Annie Lebon, maire adjoint chargée des affaires scolaires nous explique l'intérêt de cette charte du langage.