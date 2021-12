Rouen. Les Dragons sont à une marche de la qualification en demi-finale

Le match

En s'imposant lors du match 3 de leur quart de finale de play-offs chez les Rapaces de Gap, sur le score de 4-1, les Dragons, un peu en dedans lors des deux premières rencontres, ont lâché les chevaux lors de cette troisième rencontre. Ils ouvrent logiquement la marque en supériorité numérique par Nicolas Deschamps après douze minutes de jeu. Menant au score, les Rouennais se faisaient toutefois surprendre dès le début du deuxième tiers avec une égalisation gapençaise après 39 secondes de jeu, aussi en supériorité numérique. Les Normands allaient ensuite rapidement reprendre l'avantage par Kevin Dusseau, bien imité par Joris Bedin un peu plus tard pour faire le break à 3-1. Une avance encore un peu plus consolidée au troisième tiers sur un quatrième et dernier but de Joris Bedin, en supériorité numérique.

⚡FIN DU MATCH⚡#GAPROU

Rapaces de Gap 1️⃣-4️⃣ Dragons de Rouen

Les Dragons remportent une 3ème victoire dans cette série et ne sont plus qu'à une marche de rejoindre les 1/2 finales. 🚀

RDV demain pour le match 4 à l'Alp'Arena !!

💛🖤🔥 #Playoffs2020 #BrulerLaGlace 🔥 pic.twitter.com/pbz1WajnbH — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) February 28, 2020

La fiche

Rouen - Nicolas Deschamps (en supériorité numérique) (Loic Lamperier, Mikko Lehtonen) 11:56

Gap - Julien Correia (en supériorité numérique) (Arturs Mickevics, Mathieu Gagnon) 0:39

Rouen - Kevin Dusseau (Vincent Nesa, Juha Koivisto) 2:59

Rouen - Atte Makinen (Kevin Dusseau, Juha Koivisto) 13:23

Rouen - Joris Bedin (en supériorité numérique) (Anthony Guttig, Cam Barker) 13:37

Prochain rendez-vous

Les joueurs de Fabrice Lhenry mènent donc la série trois victoires à zéro et ont besoin que d'une seule victoire pour se qualifier pour les demi-finales. Ils auront donc l'occasion de se qualifier dès ce samedi 29 février 2020, lors du quatrième match, toujours sur la glace de Gap.