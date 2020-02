Orne. Élections municipales : découvrez les candidats en détail

Tout cela ne sera vraiment officiel qu'après les délais de recours éventuels devant le tribunal administratif (lundi 2 mars). Les dépôts des candidatures en préfecture sont clos depuis le jeudi 27 février. Découvrez comment se présentent les prochaines élections municipales dans l'Orne.

Les listes dans l'Orne

Dans le département de l'Orne, 97 listes ont été déposées dans les 61 communes qui comptent plus de 1 000 habitants, où le mode de scrutin est le scrutin de liste. Ces listes regroupent 2 394 candidats. Les communes ornaises de plus de 1 000 habitants où il y a le plus de listes sont : Alençon (5), Argentan (4), Ceton (3), La Ferté-Macé (3), Flers (3), Gacé (3), L'Aigle (3). 4 224 candidats sont recensés dans les 324 communes de moins de 1 000 habitants.

Au total, il y a donc 6 618 candidats recensés sur l'ensemble du département, contre 8 100 en 2014. Une comparaison qui ne fait pas vraiment sens, compte tenu de l'évolution de l'organisation des territoires : en 2014, il y avait 505 communes dans l'Orne ; en 2020, elles ne sont plus que 385 (30 communes nouvelles ont été créées depuis 2014 par le rapprochement de 120 communes).

Le profil des candidats

2 939 conseillers municipaux actuels (sortants) se représentent sur les 6 618 candidats inscrits, soit 44,41 % de sortants qui se représentent. La moyenne d'âge des candidats est de 52,26 ans. Le plus âgé des candidats est né en juillet 1924 et le plus jeune d'entre eux est né en janvier 2002.

Selon les déclarations des candidats (selon la grille des catégories socioprofessionnelles), les sept professions les plus représentées sont : ancien employé (10,38 %), agriculteur sur moyenne exploitation (6,77 %), ancien cadre (5,85 %), profession intermédiaire de la santé et du travail social (5,15 %), technicien (4,2 %), employé civil et agent de service de la fonction publique (3,96 %), employé administratif d'entreprise (3,87 %).

Les candidats de nationalité française sont 6 585, soit 99,5 % du total. Les nationalités des ressortissants de l'Union européenne qui se sont portés candidats sont, dans l'ordre décroissant de leur nombre : Belge (13), Néerlandaise (4), Portugaise (4), Allemande (3), Danoise (2), puis un candidat pour chacune : Autrichienne, Bulgare, Espagnole, Finlandaise, Grecque, Italienne, Suédoise.

Municipales dans l'Orne

Infogram

(L'infographie est interactive, cliquez pour voir les chiffres)

Verdict des urnes pour le 1er tour le dimanche 15 mars, dans la soirée. Et pour le second tour, le dimanche 22 mars, dans la soirée également.