Les pompiers d'Argentan, Mortrée et Ecouché sont en effet intervenus à Fontenai sur Orne pour un accident dans lequel 4 véhicules, et 10 personnes sont impliqués. On dénombre 8 blessés légers. Mais aussi au carrefour de la route de Putanges, sur la rocade nord de la ville : 3 véhicules et 5 personnes impliqués, 1 blessé léger.