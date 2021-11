Bayeux. Un service de vélos électriques en location l'été prochain

À Bayeux, le réseau de transports en commun Bybus s'enrichit d'un nouveau service. D'ici l'été prochain, un parc de vélos électriques en location, Bycycle, sera mis en place. On pourra les louer pour six mois, renouvelables une fois. Une offre accessible aux personnes qui vivent, travaillent ou étudient sur l'une des six communes du SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique) : Bayeux, Monceaux-en-Bessin, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées, Saint-Vigor-le-Grand et Vaucelles. Le retrait du vélo se fera à l'agence Bybus près de la gare de Bayeux. Les tarifs seront communiqués ultérieurement. Par ailleurs, en septembre, de nouveaux arrêts seront mis en place et le service de transport à la demande sera renforcé.