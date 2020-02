Musique. C'est officiel cette fois, Lady Gaga est de retour

Cette fois ça y est, c'est officiel : un mois après la fuite sur Internet de son single Stupid love, la chanteuse Lady Gaga vient de confirmer sur les réseaux sociaux la sortie de ce titre dès ce vendredi 28 février. Elle a par ailleurs publié la photo d'un panneau publicitaire, teasant également l'arrivée d'un clip coloré et fantastique. Il est donc fort probable que la sortie sur les plateformes de streaming de Stupid love ce vendredi sera accompagnée du clip haut en couleur.

La chanson Stupid love avait fuité intégralement sur Internet et certaines radios françaises ont joué le titre sans attendre l'officialisation de la sortie. Lady Gaga avait même réagi avec humour, sans confirmer ni infirmer sa sortie pour autant.

Ce morceau amorce la sortie et la promotion de son nouvel album LG6, qui sortira trois ans et demi après son dernier album studio et un an et demi après la déferlante A star is born. Il devrait s'accompagner d'une nouvelle tournée.