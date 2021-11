Caen. Municipales : une fois élu, comment faire entendre la voix des citoyens ?

Par son vote, le citoyen fera entendre sa voix, le dimanche 15 mars, au premier tour des élections municipales. Après l'élection, il existe déjà des dispositifs qui permettent de continuer à s'impliquer dans la démocratie locale. Mais la crise des Gilets jaunes et le grand débat ont montré que certains attendent encore davantage de propositions en la matière. Elles sont d'ailleurs inscrites dans les programmes des candidats en lice à la mairie de Caen, qui les détaillent pour Tendance Ouest.

Joël Bruneau : "Une plateforme numérique collaborative"

"Parce que nous sommes convaincus qu'une démocratie vivante doit associer les habitants aux projets de la ville, nous renforcerons demain ce qui fonctionne déjà depuis six ans et créerons des outils nouveaux : - création d'une plateforme numérique collaborative pour permettre aux habitants de tout âge de proposer leurs idées ; - 10 % du budget d'investissement réservé aux projets initiés par les habitants ; - création d'un conseil de la jeunesse ; - élection des conseils de quartier citoyens pour trois ans ; - mise en place de contrats dans chacun des 12 quartiers de Caen ; - réunions animées par les élus avec les riverains pour les associer aux projets."

Rudy L'Orphelin : "Un nouveau pacte démocratique"

"Pour en finir avec les projets imposés sans concertation, nous proposons un pacte démocratique profondément renouvelé. Pour cela, nous ouvrirons les commissions municipales à nos concitoyens ; leur réserverons un temps de parole lors des conseils municipaux ; renforcerons les conseils de quartier qui pourront soumettre des délibérations ; mettrons en place de véritables budgets participatifs ; installerons un conseil municipal des générations futures piloté par des jeunes et un conseil local d'évaluation des politiques publiques ; mettrons fin au cumul entre les fonctions de maire et de présidence de la communauté urbaine ; organiserons un référendum local à partir de 5 000 signatures… Nos propositions sur caen-ecologiste-citoyenne.com"

Isabelle Gilbert : "Un référendum local pour les Caennais"

"La campagne des municipales du 'Rassemblement pour Caen' a commencé par un questionnaire portant sur les préoccupations des Caennais qui a été distribué dans les 62 000 boîtes aux lettres de la commune. Sécurité, urbanisme, transports, social, cause animale, la demande de référendum d'initiative populaire est arrivée en tête des réponses, juste devant les problèmes de sécurité. Le Rassemblement national applique déjà cette politique de consultation citoyenne dans les villes qu'il dirige, à la plus grande satisfaction des habitants qui retrouvent ainsi le goût de la politique. Les Caennais peuvent et doivent pouvoir s'exprimer directement par le biais d'un référendum local (loi de 2003) ! Nous le ferons à Caen ! Nos priorités ? Les vôtres !"

Aurélien Guidi : "Filmer les débats au conseil municipal"

"Notre liste citoyenne souhaite partager le pouvoir que vous nous confierez. Nous renforcerons le rôle des conseils de quartier en leur accordant un véritable budget, vous permettant ainsi de réaliser vos projets pour votre quartier. Nous créerons un Conseil de la vie communale, vous pourrez ainsi faire des propositions au conseil municipal et interpeller les élus. Nous souhaitons également rendre réellement accessibles les discussions au sein du conseil municipal, en mettant en ligne les débats, qui seront désormais filmés, ainsi que les documents soumis au vote. Nous le ferons aussi pour le conseil de Caen-la-Mer. Les grands projets feront l'objet d'une consultation de la population. Notre objectif : vous associer pleinement à la vie municipale."

Pierre Casevitz : "Un budget discuté par tous"

"Les élections peuvent changer les élus, mais la politique menée ne change pas, on l'a vu sur les retraites (Sarkozy = départ reculé à 62 ans, Hollande = durée de travail allongée à 43 ans, Macron = départ à 65 ans et pensions baissées). C'est que le vrai pouvoir, c'est celui de l'argent. Alors la vraie démocratie, ce sera d'étatiser les grandes entreprises, de rendre l'économie publique, contrôlée par tous, et que les travailleurs votent pour tous les choix importants. L'économie (usines, bureaux, écoles, hôpitaux, etc.) conditionne notre vie, nous devons la diriger collectivement. S'entraîner à cela au niveau municipal, c'est possible si tout le budget est discuté par tous et si les travailleurs sont associés à toutes les décisions."

Gilles Déterville : "1,5 million d'euros répartis entre les douze quartiers"

"Alors que la démocratie représentative connaît une crise profonde partout en Europe, à Caen, épicentre parmi d'autres de la crise des Gilets jaunes, la démocratie participative est plus qu'insuffisante. La liste 'Caen au Cœur' entend remettre le citoyen au centre de la vie politique caennaise avec trois mesures fortes : un Référendum d'initiative citoyenne (RIC) pour consulter les habitants sur la base du recueil de 2 600 signatures ; un vrai budget participatif porté à 5 % du budget d'investissement, soit 1 500 000 euros répartis entre les douze quartiers ; la création d'un conseil de la jeunesse et de la ville étudiante qui permette à la Ville de prendre réellement en compte les besoins et les attentes d'une grande part de sa population."

Philippe Velten : "Un référendum révocatoire en cours de mandat"

"Impliquer les citoyens dans les décisions politiques ? Évidemment ! Nos propositions et le nom de notre liste en témoignent. Mais ne nous leurrons pas. Si l'abstention et le dégoût progressent, c'est aussi parce que le système actuel permet aux élus des trahisons et des dérives dans une impunité qui n'est pas digne d'une vraie démocratie. Pour restaurer la confiance, des mesures concrètes seront mises en place sans délai pour la commune : référendum révocatoire en cours de mandat, signature de la charte Anticor, limitation de l'indemnité du maire (max : 3 fois celle de l'agent le moins payé), sobriété stricte dans l'octroi de ressources aux élus et transparence totale de leurs activités pour prévenir tout conflit d'intérêts. Probité et exemplarité."

