Caen. Philippe Velten dévoile sa liste, soutenue par La France insoumise

Philippe Velten, soutenu par La France insoumise, a dévoilé le lundi 24 février les 55 noms qui composent la liste "A Caen, décidons nous-mêmes !" "Il y a eu une petite inquiétude au départ, car sommes partis assez tard en campagne", confie le candidat à la tête d'une liste divers gauche, "d'implication citoyenne", sur laquelle "tous les quartiers, tous les âges (20 à 83 ans) et toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées : ouvriers, employés, médecins, enseignants, chômeurs, etc." Parmi ces 55 candidats, 47 ne sont encartés dans aucun mouvement politique. Seule Karine Gualbert a déjà été candidate à une élection, aux dernières législatives. "Nous aurions presque pu constituer deux listes", assure Jean-Michel Gualbert, également sur la liste. Mais les militants ont cependant rencontré des volontaires qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, un préalable pour être candidat. "Certains d'entre eux étaient abstentionnistes, dégoûtés de la politique. Ils ont pu s'inscrire avant la date butoir et ils voteront, cette fois-ci", se réjouit Philippe Velten.

La liste complète

1 - M. VELTEN Philippe, physicien

2 - Mme GUALBERT Karine, psychologue

3 - M. JOSEPH-GENESLAY Jules, étudiant

4 - Mme DARMON Nastasia, étudiante, représentante associative

5 - M. GUALBERT Jean-Michel, psychologue

6 - Mme CAMARA Aïcha, aide soignante

7 - M. AIT BAHOU Mehdi, employé de commerce

8 - Mme EL OUALI Hanane, aide à domicile

9 - M. LECARPENTIER Jean-Charles, commercial

10 - Mme BABILOTTE Binetou, aide soignante

11 - M. PROTAIS Quentin, étudiant

12 - Mme BEGUIN Julienne, employée

13 - M. BOULAIS David, conseiller du salarié

14 - Mme DURAND Erika, femme de ménage

15 - M. KERNEC Pascal, professeur des écoles

16 - Mme ROGER Martine, adjointe administrative

17 - M. LAMOTHE Philippe, standardiste

18 - Mme ROGER Coline, superviseur

19 - M. CLARYS Samuel, agent de maîtrise

20 - Mme DE MISSY Christiane, retraitée

21 - M. FALL Abdourahmane, agent de sécurité

22 - Mme DELLEPIANI Anne-Marie, infirmière retraitée

23 - M. INCIR Ertugrul, sans emploi

24 - Mme ANNEROSE Marie-Claude, employée de restauration scolaire

25 - M. BENHAMED Touhami, intérimaire

26 - Mme GOURDOU Françoise, enseignante

27 - M. AUBRY Florian, animateur

28 - Mme DOMINIQUE Jeanne, animatrice

29 - M. CHAUSSIN Raymond, ingénieur chimiste à la retraite

30 - Mme MAUREL Christine,

31 - M. DUBUIS Anthony, chargé de développement économique

32 - Mme TANCOIGNE Annick, professeure des écoles

33 - M. SARR Mouhamadou, éducateur spécialisé

34 - Mme CANU Magalie, conseillère en insertion professionnelle

35 - M. CARÊME Mallory, étudiant

36 - Mme BEUGIN Janine, comédienne

37 - M. CARUEL Chris, chauffeur livreur

38 - Mme DUFETELLE Corinne, cadre de santé à la retraite

39 - M. HELLEU Gaylord

40 - Mme PASQUIER Martine, retraitée, représentante associative et syndicale

41 - M. SOW Souleymane, aide soignant

42 - Mme BEZARD Chantal, sans profession

43 - M. HERRIER Damien, éducateur spécialisé

44 - Mme BELOT Brigitte, professeur des écoles, retraitée

45 - M. JUTAN Jean-Louis, retraité

46 - Mme HERY Hélène, psychomotricienne

47 - M. DELLEPIANI Alain, ouvrier retraité

48 - Mme RIGAULT Geneviève, retraitée

49 - M. MARSAULT Guy, rédacteur

50 - Mme PERCHERON Christine, sans emploi

51 - M. EUDE François-Xavier, retraité

52 - Mme DUBUIS Anne, secrétaire de mairie

53 - M. GARDIN François, sans emploi

54 - Mme PERIGNON Jeannine, retraitée

55 - M. SWAFURU SENDO Omari, sans emploi

