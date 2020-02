Bolbec. Municipales : Rachid Chebli encore candidat

"Yes, we can." Ce pourrait être le slogan de campagne de Rachid Chebli, professeur d'anglais et candidat aux élections municipales de Bolbec. Cet homme de gauche se présente pour la 3e fois à cette élection. Sa liste, composée notamment de quelques Gilets jaunes, est soutenue par La France insoumise et le Parti de gauche. Interrogé sur les inondations à répétition qui touchent la commune, Rachid Chebli répond : "Si les électeurs me font confiance, je compte demander à l'un de mes adjoints ou à un de mes conseillers municipaux délégués de s'occuper de ce problème au niveau de l'intercommunalité."

Rachid Chebli se dit "préoccupé" par le peu de médecins exerçant à Bolbec. "Ils sont 4 pour 11 500 habitants. Notre projet, c'est de faire venir deux nouveaux généralistes et de leur faire signer un contrat de façon à ce qu'ils soient salariés par la Ville, comme ça se fait ailleurs." Le candidat à la mairie poursuit. "Nous avons également l'intention d'ouvrir une gare SNCF à Bolbec pour permettre aux habitants de s'ouvrir vers l'extérieur et de faire venir des gens chez nous." Son projet repose aussi sur la démocratie locale. "Si je suis élu, aucune décision importante ne sera prise sans consultation des habitants. Je souhaite également donner la parole aux habitants le jour du conseil municipal."

