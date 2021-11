Musique. Camélia Jordana signe son retour avec son nouveau titre "Facile"

Non, non, non vous ne vous trompez pas, Camélia Jordana est bien de retour sur la scène musicale, après avoir orienté sa carrière principalement vers le cinéma ces deux dernières années. Dix ans après son passage dans La Nouvelle star, l'artiste est aujourd'hui actrice et titulaire de trois albums ; le dernier en date LOST a déjà deux ans. Et c'est avec un nouveau style que la chanteuse refait surface en dévoilant son morceau Facile.

Les images du clip nous permettent de la suivre sur une journée de son quotidien ; les séances photos s'enchaînent aux prises de rendez-vous pour, au final, nous emmener à la scène, là où elle retrouve son public. Ce dernier découvre ici une autre facette de Camélia, celle d'une combattante, prête à effacer l'échec de son dernier opus.

Camélia Jordana n'est pas la seule chanteuse à avoir le cœur qui balance entre la musique et le cinéma : Nekfeu, Louane, Vianney et plus récemment Angèle ont eux aussi des projets dans ces deux directions.