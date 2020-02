Rouen. Municipales : les propositions des candidats sur les usines Seveso

Comme lors des deux dernières parutions, Tendance Ouest laisse la parole aux candidats aux élections municipales à Rouen pour cette rubrique intitulée "Dans le miroir". Les neuf têtes de liste (déclarées avant l'impression du journal) s'expriment sur différentes thématiques, dont cette troisième concerne la place des usines Seveso. Les textes sont retranscrits tel qu'envoyés par les prétendants à la mairie. Leur rang dans la page a été tiré au sort et est identique sur l'ensemble des parutions.

Lionel Descamps : "Un droit à référendum citoyen"

Lionel Descamps est tête de liste Rouen notre commune. - Amaury Tremblay

"La catastrophe de Lubrizol a mis en évidence la manière dont la population a été tenue dans l'ignorance et comment la complaisance à l'égard de cette multinationale avait prévalu sur la protection de la population. Nous mettrons en place un droit à référendum citoyen dès lors que 10 % des électeurs pétitionnent. Ce droit permettrait aux citoyens de décider si Lubrizol doit redémarrer ou fermer. Le débat suscité dévoilerait la vérité quant aux causes et aux conséquences sanitaires de l'incendie. Et si cette catastrophe était le signal pour un vaste plan de sortie progressive des énergies fossiles ? Nous y sommes favorables. Nous commencerons par baisser notre dépendance au pétrole en développant les transports en commun grâce à la gratuité."

Marine Caron : "Accompagner le milieu industriel présent"

Marine Caron est tête de liste Ensemble pour Rouen. - Amaury Tremblay

"La catastrophe de septembre dernier doit nous servir de leçon : mesures de contrôle renforcées, communication coordonnée entre institutions, mise en place de dispositif d'alerte à la population, développement d'une culture du risque au sein de nos écoles, entreprises, lieux d'habitation. Nous devons accompagner le milieu industriel présent depuis plusieurs siècles sur notre territoire pour qu'il fasse de la transition écologique et énergétique un enjeu central de son fonctionnement et de son avenir. C'est en réalisant ce travail en concertation avec l'ensemble des acteurs que nous réussirons à allier sécurité, maintien des activités, protection des emplois et développement de l'attractivité de notre territoire."

Jean-Michel Bérégovoy : "C'est à l'usine de s'adapter à la Ville"

Jean-Michel Bérégovoy est tête de liste Réenchantons Rouen. - Amaury Tremblay

"Ce n'est pas à la Ville de s'adapter à l'usine mais à l'usine de s'adapter à la Ville. Quand les normes de sécurité ne sont pas respectées, comme pour Lubrizol, les usines ne peuvent pas rester ouvertes. Si nous prônons une transition vers une économie non-polluante, à court terme, nous n'exigeons pas la fermeture de ces sites mais que l'État en garantisse la sécurité pour les habitants et les écosystèmes. Les moyens de contrôle doivent être renforcés au sein d'une structure indépendante. Les exercices et la formation doivent être développés. Élu·es, nous exigerons transparence et contrôle. La minimisation du risque ne se justifie plus et l'État doit permettre l'accès des citoyen·nes à toutes les informations nécessaires à la maîtrise du risque."

Guillaume Pennelle : "Évitons la double peine environnementale et sociale"

Guillaume Pennelle est tête de liste Rassemblement national pour Rouen. - Amaury Tremblay

"L'incendie de Lubrizol a démontré les lacunes des services de l'État et des élus municipaux à anticiper un tel événement. Les dirigeants des usines Seveso doivent prendre leurs responsabilités en investissant massivement dans la sécurité au-delà des normes obligatoires et en indemnisant les personnes impactées afin de rendre aux habitants la confiance perdue. La mise en place par les mairies de plans de prévention performants avec des systèmes d'alerte efficaces pour sensibiliser les riverains, les écoles et les entreprises locales est indispensable. Un maire ne doit pas fermer une usine, mais sécuriser sa ville. Il ne s'agit pas de transformer un drame environnemental en drame social : des milliers d'emplois sont en jeu."

Jean-François Bures : "La réussite du futur quartier Flaubert est primordiale"

Jean-François Bures est tête de liste Au cœur de Rouen. - Amaury Tremblay

"Nous n'oublierons pas cette nuit du jeudi 26 au vendredi 27 septembre 2019 qui a marqué la mémoire collective des Rouennais, et ce à juste titre. Après l'onde de choc, il est temps d'agir. Nous ne pouvons nier l'intérêt économique de ces sites sur notre territoire, véritables viviers d'emplois, comme nous ne pouvons nier leur dangerosité. Pour nous, le plus important aujourd'hui est le développement naturel de la ville de Rouen vers l'ouest. La réalisation et la réussite du futur quartier Flaubert sont primordiales, et c'est pour cette raison que nous souhaitons rouvrir l'enquête publique, afin de savoir si la coexistence entre l'entreprise Lubrizol et ce nouveau quartier est possible."

Jean-Louis Louvel : "Organiser un grenelle des sites Seveso"

Jean-Louis Louvel est tête de liste Rouen autrement. - Amaury Tremblay

"La catastrophe de Lubrizol et ses conséquences nécessitent d'apporter des réponses réfléchies, durables et collectives sur la question de la place des sites Seveso au sein de notre métropole. C'est pourquoi je vous propose d'organiser rapidement un grenelle des sites Seveso autour de trois axes regroupant tous les acteurs : population, institutions, experts, élus, industriels. Tout d'abord, en examinant les conditions nécessaires liées au maintien de ces sites, notamment en termes d'évaluation des risques. Le second point traitera de l'information à la population, qui devra être absolument transparente et accessible à tous. Le dernier axe s'occupera de l'alerte et de la préparation des Rouennais face à de tels incidents."

Nicolas Mayer-Rossignol : "Sanctuariser les zones proches des usines"

Nicolas Mayer-Rossignol est tête de liste Fier-e-s de Rouen. - Amaury Tremblay

"Maire, je protégerai les Rouennais, en évitant deux démagogies : faire comme s'il ne s'était rien passé le 26 septembre, ou faire croire que déplacer Lubrizol serait une solution. Il y a 12 autres sites Seveso seuil haut à côté. Il faut une approche globale. Nous exigerons de l'État un audit de l'ensemble des sites, la réévaluation des Plans de prévention des risques technologiques, la mise en place de systèmes d'alerte modernes, d'exercices de simulation, la transparence pour les citoyens. L'urbanisme (quartier Flaubert notamment) sera repensé pour sanctuariser les zones proches des usines. Enfin, nous engagerons un plan de transition pour dépolluer les friches, les reconvertir et favoriser l'implantation de nouvelles activités, plus écologiques."

Marc Fouilloux : "On ne peut pas faire confiance aux capitalistes"

Marc Fouilloux est tête de liste Nos vies pas leurs profits, Rouen en lutte. - Amaury Tremblay

"Le terrible incendie de Lubrizol, véritable crime industriel et environnemental, a exposé la population à de multiples cancérogènes, dont l'amiante, avec des risques à long terme pour notre santé. L'enquête indépendante et la fuite du rapport de la société d'assurance ont permis de mettre en évidence que le scénario catastrophe était connu depuis plus de 10 ans. Cela démontre qu'on ne peut pas faire confiance aux capitalistes ou à l'État pour protéger la santé des travailleurs et des riverains. Au-delà de Lubrizol, c'est l'ensemble des industriels de la chimie, du nucléaire ou du médicament qui joue avec notre santé. La course effrénée aux profits produira d'autres catastrophes, sauf si la mobilisation pour exproprier les capitalistes des industries dangereuses l'emporte."

Pierre-Alexandre Guesdon : "S'inquiéter des risques sanitaires"

Pierre-Alexandre Guesdon est tête de liste Rouen animaliste. - Amaury Tremblay

"On doit s'inquiéter des risques sanitaires permanents que ces usines font peser, à la fois sur les animaux et leur habitat, mais bien sûr également sur les humains, et ce, en dehors du cas précis de cet incendie qui est une forme de rappel à l'ordre, de signal d'alerte qu'un changement doit s'opérer. Plus généralement, la question se pose pour toutes les activités humaines qui génèrent ces risques. L'agglomération rouennaise pourrait s'opposer à l'agrandissement de ces lieux dangereux, demander plus de contrôles et de mesures de sécurité, encourager la recherche en ce qui concerne les alternatives et informer davantage les habitants sur les gestes à avoir en cas d'accident."

