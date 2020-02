Caen. Julie Vuoso rassemble enfants et adultes autour de la danse

Le Centre chorégraphique national de Caen Normandie propose dimanche 1er mars un atelier-stage. Celui-ci sera mené par l'artiste Julie Vuoso. L'idée est de réunir enfants et adultes autour de la danse, de la peinture… et plus généralement de l'art.