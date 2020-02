Athlétisme - Championnats de France cadet/junior. Une quatrième place frustrante pour Antoine Thoraval

Sa saison hivernale était prometteuse et ses récentes performances laissaient augurer du meilleur. Malheureusement, à Miramas où se tenaient les championnats de France jeunes le week-end dernier, le grand espoir de l'USOM Athlétisme Mondeville Antoine Thoraval n'a pu faire mieux que quatrième. Auteur jusqu'alors du troisième meilleur temps cet hiver au sein de sa catégorie, le jeune coureur de 18 ans portait en lui des espoirs légitimes. Et si les séries et la demi-finale l'avaient vu particulièrement à l'aise sur la piste, il n'aura au final pu faire mieux que 6''91. En saut en hauteur, la Mondevillaise Léonie Boulent a pour sa part terminé à une bonne neuvième en réalisant un saut à 1,68 mètre, soit son record personnel égalé.