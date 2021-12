Basket. Choc de haut de tableau pour Rouen qui accueille Quimper

Après plus de deux semaines sans match, le RMB vainqueur sur le parquet de Nantes lors de la dernière journée va cette fois recevoir l'équipe de Quimper vendredi 28 février sur leur parquet du Kindarena pour le compte de la 21e journée de Pro B. "C'est la première fois que je viens gagner à Nantes et une première, c'est toujours spécial. On était sur une série de trois défaites et Nantes n'était pas le lieu idéal pour se relancer." déclarait Alexandre Ménard. Si les Rouennais sont revenus à la 8e place, il va maintenant falloir s'attaquer à un autre morceau, le club breton qui pointe à la 2e place du classement avec 15 victoires et seulement cinq défaites. Mais à domicile, le club normand reste presque intraitable avec une seule défaite depuis le début.