L'album "Bad" de Michael Jackson ressort pour ses 25 ans

31 août 1987, Michael Jackson livrait son troisième album solo, Bad. Cinq ans après l'incommensurable raz-de-marée public et critique de Thriller, le roi de la pop marquait un peu plus son empreinte dans l'histoire de la musique.

Avec des ventes mondiales estimées à 45 millions d'unités, Bad s'inscrit comme le cinquième album le plus écoulé de tous les temps, derrière Thriller qui trône inlassablement au sommet. Mais Michael Jackson n'a pas à rougir de cet opus dans lequel il s'est impliqué comme jamais. Sur les onze titres, neuf ont été écrits par ses soins et cinq singles ont atteint la première place des charts américains. Du jamais vu à l'époque.

L'album est principalement connu pour la chanson Bad, dont le clip a été réalisé dans le métro new-yorkais par Martin Scorsese. The Way You Make Me Feel, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Man in the Mirror ou Leave Me Alone composent également la tracklist de Bad.

Une réédition avec comme bonus inédit, le concert à Wembley de 1988

Comme Thriller en 2007, Bad aura droit à sa réédition Deluxe à l'occasion de son 25e anniversaire. Deux coffrets seront disponibles le 17 septembre prochain, dont un contenant le DVD du concert donné par la star à Wembley le 16 juillet 1988. Document rare car jamais commercialisé, le film a été extrait d'une copie VHS personnelle de Michael Jackson.

Les inconditionnels du chanteur pourront revivre ce concert à partir de ces images qui sont en réalité celles retransmises sur le grand écran pendant le live. La prestation, à laquelle le prince Charles et Lady Diana ont assisté, est issue de Bad World Tour, première tournée mondiale en solo de Michael Jackson.

Ce DVD sera vendu dans un coffret Deluxe avec trois CD, l'album original remastérisé, un CD bonus comprenant des sessions d'enregistrement de l'opus et la captation en multiprises du concert. L'édition sera disponible au prix de 34,99€ tandis que la version deux CD (album original et bonus) coûtera 14,99€.