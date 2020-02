Caen. Handball (Nationale 1) : les Vikings s'offrent Rennes et se donnent de l'air

Après leur match nul frustrant (33 à 33) du dimanche 15 février face à Frontignan, les Vikings, 8e au coup d'envoi de ce match, affrontaient les joueurs du Cercle Paul Bert Rennes dimanche 23 février. Ces derniers, 9e , à seulement un point des Normands, se déplaçaient à Caen dans l'espoir de passer devant leurs adversaires du jour au classement.

Le match.

La rencontre démarre sur de bonnes bases pour Caen qui prend les devants grâce à des tirs de qualité. Dans les buts, Giedrius Morkunas réalise plusieurs parades nécessaires aux Vikings pour rester en tête. En fin de première mi-temps, les tirs normands sont moins précis et Rennes prend les devants (10-11, 24'). Malgré ce sursaut d'orgueil des visiteurs, les Vikings reprennent rapidement l'avantage et mènent logiquement à la pause par six buts d'avance, 17 à 11.

De la maîtrise et un succès qui fait du bien

A la reprise, les Caennais remettent la main sur le ballon et maintiennent leur avance en restant efficaces offensivement et défensivement (21-15, 40'). Giedrius Morkunas reste impérial dans ses buts et permet aux siens de rester confortablement en tête à dix minutes du terme (25-19, 50'). Rennes tente de se révolter en fin de rencontre mais les Vikings tiennent bon et s'imposent 29 à 26. Ce succès éloigne les Normands du bas de tableau et hisse ces derniers à la 7e place du classement.

La fiche du match.

29-26 (17-11)

Caen : Morkunas (19 arrêts), Jacoby-Koaly, Langevin (5), Rosier (4), Pleta (7), Allais (1), Guillous, Creteau (4), Alexandrine, Fouga (2), Vujovic (2), Andreau, Deschamps (3), Slassi (cap, 1),

Frontignan : Busson (7 arrêts), Boulogne (10 arrêts), Laz (cap, 5), Le Berre (2), Saulnier (4), Marty (3), Thouminot (3), Minel (5), Serinet, Handjou, Ruellan (1), Morvan (3), Jacqua-Boror

La réaction.

Roch Bedos (entraîneur des Vikings) : "Il reste encore des signes de crispations et de manque de confiance mais le groupe est encore en train de réagir. Il y a eu une bonne implication en défense et on doit corriger certaines. La victoire coupe la spirale négative et ça fait du bien."

Le prochain rendez-vous.

Pour leur prochain match, les Vikings se déplaceront sur le terrain de Vernouillet le samedi 29 février (20h45).