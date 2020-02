Caen. Caen fait exploser Lens dans son stade Bollaert ! 

Le match.

Lancés dans de bonne dispositions, les Malherbistes essaient de mettre leur empreinte sur la rencontre par Gioacchini (4e) mais ce sont les Lensois qui profitent de leur première apparition dans la surface normande pour trouver l'ouverture par Jean qui frappe entre les jambes de Riou (10e). Le coup est rude mais le SMC veut réagir dans l'instant, Gioacchini manque même une énorme occasion d'égaliser (11e) avant que Zady-Sery obtienne un penalty logique pour uen faute de Fortes, penalty converti par Tchokounté (22e). Quelques minutes plus tard, on prend le même Zady Sery et on recommence pour un nouveau penalty indiscutable, transformé cette fois par Oniangue (30e). Dans son sujet, Caen ne lâche rien et regagne les vestiaires pour la pause avec une avance loin d'être usurpée.

Doublés de Oniangue et Tchokounté

Les premiers instants du second acte sont révélateurs d'une envie lensoise de réagir, à l'image de la tête de Fortes qui rase la transversale (57e) mais Caen reste sur ses bases et s'offre même quelques banderilles dans la surface nordiste. M.Paihles oublie même un troisième penalty aux caennais pour un tirage de maillot sur Tchokounté (64e). Mais rien n'y fait, le SMC est supérieur et sur corner, Oniangue ajuste Leca d'un tir en pivot pour le break (72e). Lens est touché puis coulé dans la foulée quand sur un centre de Zady-Sery, Tchokounté est là pour plier les débats (75e). L'ambiance devient lunaire dans un Bollaert scotché par l'écart du jour. Les derniers instants voient Caen savourer son succès en continuant de pousser avec des essais de Gioacchini (83e), Tell (87e) et Oniangue (89e). Cette fois sans faire enfler la marque mais avec un vrai sentiment de devoir très bien accompli. On en redemande !

Les buts

10e : Sur un ballon récupéré par Robail, Haidara voit son centre passer entre les jambes de Rivierez avant de trouver Jean pour une frappe en angle qui elle aussi, file entre les jambes de Riou pour l'ouverture du score.

Lens : 1- Caen : 0

21e : Long changement d'aile de Gonçalves qui prend la défense lensoise à revers. Zady-Sery en profite pour se présenter face à Leca et contraindre Fortes à faire faute. Penalty accordé et transformé par Tchokounté.

Lens : 1- Caen : 1

30e : Raid de Zady-Sery qui prend le relais avec Gioacchini et se fait à nouveau déséquilibrer dans la surface de réparation pour un penalty. Oniangue prend Leca à contre-pied.

Lens : 1- Caen : 2

72e : Corner frappé par Deminguet. Leca manque sa sortie, le ballon retombe dans les pieds de Oniangue qui marque d'un tir en pivot.

Lens : 1- Caen : 3

74e : Déboulé de Deminguet qui décale Zady-Sery côté gauche pour un centre coupé victorieusement par Tchokounté au second poteau.

Lens : 1- Caen : 4

La fiche.

Mi-temps : 1-2, Arbitre : M. Paihles, spectateurs : 27 000 ; Avertissements : Lens : Fortes (20e), Michelin (23e), Banza (45+3e), Gillet (58e) , Caen : Tchokounté (23e), Exclusion : Michelin (72e)

LENS : Leca, Fortes (cap), Diallo (Mauricio 46e), Radovanovic, Michelin, Gillet, Doucouré, Haidara (Traoré 43e), Jean, Robail (Keita 68e), Banza, entr : Philippe Montanier

CAEN : Riou, Vandermersch, Rivierez (cap), Weber, M'Bengue, Oniangue, Gonçalves, Deminguet (Pi 75e), Gioacchini, Zady-Sery (Tell 78e), Tchonkounté (Moussaki 83e), entr : Pascal Dupraz

Buts : Lens : Jean (10e) , Caen : Tchokounté (22e sp, 74e), Oniangue (30e sp, 72e)