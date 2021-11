Ligue 1: Lyon face au grand écart, entre Metz et la Juve

Avec le match nul concédé à domicile contre Strasbourg (1-1) le week-end dernier, l'OL reste sur quatre journées d'affilée sans victoire en championnat.

Au point que sa situation dans le ventre mou du tableau (11e, 34 pts) commence à devenir critique, à sept longueurs de la troisième marche du podium occupée par Rennes (41 pts). Encore engagé sur quatre tableaux, le club lyonnais court-il le risque de tout perdre et d'être privé de toute compétition européenne pour la première fois depuis 1997 ?

"La victoire est impérative à Metz, comme toujours. On joue pour gagner les prochains matches et en Ligue 1 nous avons besoin de nous imposer vendredi", a résumé l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia.

"Nous sommes encore en vie", veut-il croire. "Ce sera compliqué de reprendre le 2e (Marseille). Par contre, le 3e (Rennes) n'est pas si loin que cela mais il ne faut plus traîner en route", poursuit le technicien.

Mais il y a un écueil: lutter contre l'éparpillement des joueurs à cinq jours d'un choc européen contre la Juve de Cristiano Ronaldo.

"Quand on est entraîneur d'une équipe de Ligue des champions on sait très bien que les matches avant et après sont toujours difficiles à aborder", rappelle Garcia. "Il faut se concentrer sur la rencontre de Metz et ne pas penser à autre chose. Toutes les équipes qui jouent la C1, hormis celles programmées pour la gagner et qui ont deux équipes dans leur effectif, lâchent un peu de points en championnat."

- Guimaraes et Dubois de retour -

Du coup, avec cinq jours avant d'aller à Metz et autant pour recevoir la Juventus, Lyon a le temps d'organiser de véritables sessions d'entraînements. De quoi regonfler un effectif mis sous pression par l'enchaînement des rencontres et moins talentueux que pendant l'époque dorée de l'OL, dans les années 2000.

Reste aux Lyonnais à retrouver une certaine qualité de jeu collectif sans leurs meilleures individualités Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, blessés au long cours.

Bonne nouvelle: à Metz comme face à la Juventus, l'OL pourra adopter une attitude plus attentiste qui paraît mieux lui convenir comme en attestent ses résultats, à l'extérieur notamment, cette saison.

En outre, le club attend beaucoup de sa dernière recrue en date, le milieu brésilien Bruno Guimaraes.

"Nous avons travaillé sur l'intégration de Bruno Guimaraes et le retour de Léo Dubois, sur le départ d'actions ainsi que l'animation offensive et défensive", explique Rudi Garcia qui a aussi accordé une journée de repos à ses joueurs, mardi.

Guimaraes et Dubois, qui revient de blessure, devraient débuter vendredi afin d'être prêts pour affronter la Juve.

"Bruno est bien physiquement, techniquement fort, très bon dans le jeu court et en une touche, capable d'éliminer. Il faut lui expliquer la Ligue 1 et le jeu de notre équipe", précise Garcia.

Annoncé comme un futur grand joueur, il est d'ores et déjà attendu au tournant et avec lui le directeur sportif Juninho, qui a été décisif dans son recrutement. A lui de s'adapter rapidement: la Juventus arrive à grands pas...