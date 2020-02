Restaurant. Chez Izakaya, un aller simple pour le Japon

Elle ferait rêver bien des pêcheurs. En pénétrant chez Izakaya, impossible de manquer la massive carpe koï rouge suspendue au mur. Une création qui, comme la fresque multicolore qui la borde, plonge immédiatement le visiteur dans l'ambiance japonaise. Le restaurant, ouvert fin septembre à deux pas du Vaugeux, a soigné sa décoration. Ce sont les propriétaires de Fleur de Sushi, rue des Jacobins, Natacha Toutin et Morgan Chapron, qui sont à l'origine de ce projet.

Des tapas japonais

"Nous voulions pouvoir proposer autre chose à nos clients, notamment les plats chauds typiques du Japon comme les ramens (bouillons), les gyozas (raviolis frits)", indique ce dernier. L'établissement dispose d'une grande cuisine et de 80 places, dont une terrasse et un bar à l'étage. Il propose aussi des "tapas japonais", c'est-à-dire de petites portions de plats et de sushis à déguster autour d'un verre. Du mercredi au vendredi soir, un DJ vient animer le lieu.

Le midi, on peut déguster une formule entrée, plat, dessert pour 16 €. Pour débuter, je penche pour un wok de légumes aux crevettes. Coloré, il ouvre l'appétit, joliment présenté et assaisonné au sésame. J'opte ensuite pour un assortiment de douze pièces comprenant sushis, makis mais aussi les fameux gyozas. Thon, saumon label rouge, avocat, crevettes tendres, etc. C'est frais, bien assaisonné et surtout… maison ! "Les sushis sont réalisés à la minute. Nous travaillons à 90 % avec des produits bruts", confirme le patron. J'arrose le repas d'une bière japonaise, à choisir sur la carte, bien garnie en la matière. Beaucoup de produits sont d'ailleurs importés tout droit du Japon. Les amateurs de digestifs se feront plaisir avec un saké, un rhum ou un whisky japonais. Pour moi, ce sera un plat moins typique, une panna cotta au caramel. Sans oublier une surprise typiquement asiatique - qui ne se mange pas ! - pour terminer le repas.

Pratique. Izakaya, 8 rue Buquet à Caen. Tél. 02 31 71 81 52.