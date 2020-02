Bolbec. Municipales : promouvoir le social et l'environnement

Actuellement conseiller municipal dans l'opposition, Jean-Marc Orain souhaite remporter l'élection municipale de mars 2020 dans la commune de Bolbec. Cet homme est tête de liste pour "Notre engagement, c'est Bolbec", une liste soutenue notamment par la sénatrice communiste Céline Brulin et animée par les valeurs de gauche et écologiques. Le but : promouvoir les côtés social et environnemental, "tout en gérant la ville d'une autre façon. On veut avoir une vision plus large, et non plus du au coup par coup".

À propos des orages importants en 2018 et 2019, ayant entraîné de fortes inondations, Jean-Marc Orain parle d'un "problème important et de solutions qui existent".

Sur le volet économique, "à Bolbec, le commerce souffre. Certains dossiers sont abandonnés notamment parce que les banques n'ont pas souhaité prêter de l'argent à des entreprises qui allaient se monter. Peut-être que la municipalité, pour des projets sérieux auxquels ils manquent des financements, pourrait apporter une garantie."

Jean-Marc Orain veut améliorer l'image de Bolbec. "Des bâtiments appartenant à la Ville n'ont pas été assez entretenus. Ce n'est pas comme ça que l'on va donner envie aux gens et même aux touristes de rester ici".

