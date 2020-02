En questions. Les festivités du bicentenaire de Flaubert se préparent pour 2021 à Rouen

La structure Flaubert 21, composée de collectivités et de spécialistes de l'écrivain, prépare les festivités du bicentenaire de sa naissance, en 2021. La Région Normandie, représentée par Catherine Morin-Desailly, a acté le lundi 17 février le principe de la création de l'association.

Comment se préparent les festivités du bicentenaire ?

Plusieurs acteurs culturels et universitaires ont attiré notre attention sur cet anniversaire. L'ensemble des collectivités, Métropole, Départements, Région mais aussi des communes se sont mobilisés avec l'université de Rouen et le professeur Yvan Leclerc, l'un des plus grands spécialistes de Flaubert, pour fonder une entité de travail permettant de recenser les événements et d'établir une programmation qui concernera la lecture publique, les archives, le patrimoine mais aussi la recherche scientifique, l'éducation et le tourisme.

A-t-on une idée de ce que seront les temps forts des célébrations ?

Non, on ne peut rien dévoiler pour l'instant. Beaucoup de choses sont en cours d'élaboration. Tout ce qu'on sait, c'est que le bicentenaire inspire beaucoup, parce que Flaubert est une figure importante pour Rouen et pour toute la Normandie. On espère en tout cas que ce sera une commémoration nationale.

C'est l'occasion de se réapproprier l'œuvre de l'auteur. Est-elle si bien connue des Normands ?

Peut-être pas, même si tout le monde connaît L'éducation sentimentale ou Madame Bovary, dont on dispose du manuscrit à la bibliothèque de Rouen. C'est l'occasion de se replonger dans les lectures ou de considérer que ce qu'il a écrit il y a plus d'un siècle correspond aussi à ce que l'on vit par certains égards aujourd'hui. Tout ça en fait un projet passionnant.

Votre statut de sénatrice peut aider à faire rayonner l'événement ?

C'est vrai qu'en tant que présidente de la commission Culture au Sénat, je peux servir cet événement et m'en entretenir directement avec les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale pour en faire des commémorations nationales. Ce serait tout à fait légitime.