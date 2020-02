Saint-Ouen-du-Breuil. Incendie : deux femmes et un bébé d'un an se réfugient sur le toit

Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 février, un violent incendie s'est déclaré dans l'un des quatre appartements d'une longère, route de Saint-Ouen à Saint-Ouen-du-Breuil (Seine-Maritime). Deux femmes et un bébé d'un an se sont retrouvés bloqués par les flammes. Grâce aux indications du centre téléphonique des pompiers, ils ont réussi à trouver refuge sur le toit. Un voisin a pu ensuite les faire descendre avec une échelle. Les victimes sont saines et sauves. Seule l'une des femmes et le bébé ont été transportés pour examen au CHU de Rouen. Les occupants des autres logements avaient été évacués avant l'arrivée des pompiers. L'appartement incendié est endommagé. Un relogement est nécessaire. 25 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.