Rouen. Les rendez-vous de la cervelle abordent la question du genre 

Pour les Rendez-vous de la cervelle, c'est un sujet inédit : "Le thème de l'année est la métamorphose, après avoir appliqué cette réflexion aux mutations du système, nous nous sommes proposé de l'appliquer à l'homme", explique Fabienne Quéméneur, "Dés-organisatrice" de ces rendez-vous comme elle aime se définir, où sont abordés avec humour des sujets sérieux. "La question du genre est un sujet d'actualité souvent abordé via le témoignage, mais j'ai souhaité plutôt donner la parole à Arnaud Alessandrin, un sociologue spécialiste du sujet, qui nous livre une vision plus globale de la question." Celui-ci a déjà eu l'occasion de travailler en collaboration avec David Bobée et cette expérience artistique sert le propos : "Les sujets sont aussi sélectionnés en résonance avec les lieux qui nous accueillent, or un spectacle sur le thème a récemment été programmé au centre Malraux et d'autre part nos rendez-vous sont toujours pluridisciplinaires."

Pratique. 24 février à 19h30 au centre Malraux à Rouen. Gratuit. rouen.fr