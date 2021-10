Johnny Hallyday, star du nouveau film de Lelouch

Selon Les films 13, le chanteur, qui vient de passer cinq jours à l'hôpital en Martinique en raison d'une gêne respiratoire, n'a "apparemment rien de grave" et son état de santé "ne pose pas de problème". Johnny Hallyday est sorti du CHU de Fort-de-France dans la nuit de jeudi à vendredi et a regagné Los Angeles en jet privé.



Salaud, on t'aime est l'un des trois films que Claude Lellouch, 74 ans, s'apprête à tourner dans les mois qui viennent. Occupé à l'écriture des trois scénarios, le réalisateur n'a pas tourné de long-métrage depuis Ces amours-là, il y a trois ans, avec Audrey Dana.



En 2011, il avait toutefois sorti un documentaire sur Les films 13, à l'occasion du 50è anniversaire de sa maison de production.



Très peu d'indications ont été fournies sur le scénario du film, sinon que Johnny Hallyday incarnera un photographe et qu'il s'agira d'une histoire de "famille, de paternité, d'argent, de réconciliation".



Le tournage s'effectuera en janvier et à l'été 2013.



Claude Lelouch avait déjà fait tourner le chanteur, dans L'aventure, c'est l'aventure, en 1972, Johnny y incarnant son propre rôle.



Pour son deuxième projet, qui devrait être tourné dans la foulée, le réalisateur va retrouver Jean-Paul Belmondo, 79 ans, qui n'a plus tourné depuis Un homme et son chien, de Francis Huster, en 2008.



Dans ce film, intitulé Les bandits manchots, Belmondo jouera le rôle d'un prisonnier qui tente de s'échapper et se blesse grièvement en tombant d'un toit. Selon Les films 13, le handicap de la star, victime en 2001 d'un accident vasculaire cérébral (AVC), a été intégré au scénario.



Le tournage aura lieu à Paris et en Normandie. Belmondo partagera la vedette avec les acteurs Franck Dubosc, Aldo Maccione, Antoine Duléry, Audrey Dana et Charles Gérard.



C'est la quatrième fois que Claude Lelouch dirigera Jean-Paul Belmondo, après Un homme qui me plaît avec Annie Girardot (1969), Itinéraire d'un enfant gâté (1988) et Les Misérables (1994).



Le réalisateur planche actuellement sur l'écriture d'un troisième projet dont seul le titre est connu : L'intime conviction.