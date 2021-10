"Scènes de ménages" revient sur M6

Les scènes de ménages de Marion et Cédric, José et Liliane, d'Huguette et Raymond et, d'Emma et Fabien reprendront le lundi 3 septembre, pour une quatrième saison inédite.



La série reviendra après une année qui a vu ses audiences décoller. Les épisodes de la troisième saison avaient rassemblé en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs. Un record a même été établi à 5,9 millions d'assidus le 12 janvier dernier.



La rentrée de Scènes de ménages se déclinera dans un prime à venir, comprenant la visite d'une vingtaine de guest stars dont Amel Bent, Michèle Bernier, Annie Cordy, Michel Galabru, Pascal Obispo, Sébastien Chabal, Amanda Lear, Adriana Karembeu et Géraldine Nakache.