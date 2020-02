Villers-Écalles. Un périmètre de sécurité autour de l'usine Ferrero après un incident

L'incident s'est produit vers 11 heures, ce mercredi 19 février, dans l'usine Ferrero de Villers-Écalles, près de Rouen. "Une étincelle au niveau d'un broyeur de cacao", précise le groupe dans un communiqué, qui insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucun incendie. Le broyeur s'est arrêté automatiquement. Les pompiers ont malgré tout été contactés par précaution et un périmètre de sécurité de 100 mètres autour de la cuve connectée au broyeur a été mis en place. "C'est dans ce cadre que nous avons procédé, par mesure de sécurité, à l'éloignement du personnel de la zone sensible, et qu'il a été demandé aux riverains vivant dans un périmètre de moins de 100 m du silo, de rester chez eux", indique le groupe dans le même communiqué.

La RD 143 à hauteur de l'usine a aussi été fermée.

⚠️ Incident Usine Ferrero à Villers-Ecalles : Échauffement d'un silo de cacao.

> Opération @sdis76 en cours

> Fermeture de la RD143 à hauteur de l'usine

👉Mise à l'abri par précaution des riverains dans un périmètre de 50 mètres pendant la vidange de la cuve ⚠️ — Préfet de la Seine-Maritime (@Prefet76) February 19, 2020

L'opération de vidange de la cuve, qui a débuté dans l'après-midi, devrait durer plusieurs heures. Plus de 400 salariés travaillent sur l'usine de Ferrero à Villers-Écalles, le premier site producteur de Nutella au monde.