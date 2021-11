Le Mêle-sur-Sarthe. L'expérience interdite, le nouveau spectacle du mentaliste Léo Brière

Ses deux précédents spectacles se sont joués lors de plus de 450 représentations, son nouveau spectacle sera joué au Casino de Paris. Rencontre avec l'Ornais Léo Brière.

Léo Brière est tombé dans les paillettes lorsqu'il était tout petit. Plus jeune Monsieur Loyal de France chez Pinder, demi-finaliste de La France a un incroyable talent et déjà plus de 450 représentations de ses deux précédents spectacles…

À 26 ans, le magicien mentaliste Léo Brière revient avec L'expérience interdite, son nouveau spectacle dans lequel il évoque la théorie selon laquelle nous n'utiliserions que 10 % des capacités de notre cerveau…

Ce spectacle avec une mise en scène moderne sera notamment présenté le 23 mai 2020 au Casino de Paris. Mais d'ici là, il sera avec la même scénographie le vendredi 21 et le samedi 22 février à 20 h 30 à la salle Rouault, au Mêle-sur-Sarthe.

L'expérience interdite au Mêle-sur-Sarthe. Location dans les points de vente habituels et au 06 08 41 10 06 et sur le site de Léo Brière.