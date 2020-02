Normandie. Des minibus pour les clubs sportifs manchois

Les clubs sportifs la Saint-Loise gymnastique et le club de football d'Agneaux ont reçu respectivement 16 000 euros et 4 000 euros de la Région Normandie et du Département de la Manche pour l'achat d'un véhicule de transport collectif, de type minibus, pour les déplacements des sportifs sur leurs lieux de compétition, de stages ou d'entraînement.

Une aide importante pour le club de la Saint-Loise Gymnastique, qui compte un millier de licenciés qui se déplacent aux quatre coins de l'hexagone et pour qui il peut s'avérer compliqué de trouver des parents chauffeurs volontaires les week-ends.

Franck Levavasseur est le président de la Saint-Loise Gymnastique.

Pour le club qui effectue quelque 40 000 kilomètres par an pour rallier les différents sites de compétition, l'acquisition de ce minibus est un vrai plus. L'aide octroyée permet aussi de ne pas plomber les comptes de l'association.

Ce dispositif a bénéficié à 151 clubs sportifs depuis 2016 pour un montant global de 2 millions d'euros répartis à parts égales entre la Région Normandie et le Département de la Manche.