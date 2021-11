Cherbourg-en-Cotentin. La Coopérative citoyenne a présenté les 57 noms qui composent sa liste

La Coopérative citoyenne a dévoilé l'ensemble de sa liste pour les élections municipales de Cherbourg-en-Cotentin le jeudi 13 février. Le mouvement s'est félicité de respecter ses valeurs, comme la parité femmes-hommes (28 contre 29), mais aussi la pluralité des âges (avec une moyenne de 51 ans) et des situations sociales. "La Coopérative est de gauche et écologiste, et comme à son lancement, elle est soutenue par trois partis Europe écologie les verts (5 candidats), Génération.s (15 candidats) et La France insoumise (4 candidats)" a détaillé le collectif, tandis que 33 de ses membres ne sont affiliés à aucun parti. On compte 25 candidats à Cherbourg-Octeville, 12 à Tourlaville, 11 à Equeurdreville-Hainneville, 4 à La Glacerie et 5 à Querqueville.

Découvrez les 57 candidats :

Barzin Viel-Bonyadi, 28 ans, chargé de recrutement-communication (Génération.s) ; Anne-Marie Hamelin-Canat, 48 ans, naturopathe ; Gérard Dufils, 66 ans, ingénieur constructeur retraité ; Véronique Roger, 50 ans, professeure (EELV) ; Nicolas Vivier, 47 ans, travailleur indépendant, 2e adjoint sortant ; Yvonne Pecoraro, 62 ans, sans emploi (LFI) ; Pascal Brantonne, 57 ans, ingénieur des travaux publics de l'État (Génération.s) ; Marion Bernard, 30 ans, avocate ; Philippe Rousselet, 54 ans, ouvrier de l'État (EELV) ; Claudie Launoy, 32 ans, adjointe au maire, présidente de la Maison de l'emploi et de la formation du Cotentin (Génération.s) ; Loeïz Pennec, 44 ans, infirmier pédopsychiatrie ; Charlyne Hervy, 30 ans, manipulateur radio ; Laurent Queffelec, 49 ans, maraîcher (LFI) ; Mélanie Furio, 45 ans, professeure (Génération.s) ; Thibault Parein, 30 ans, enseignant-formateur ; Florence Le Monnyer, 56 ans, enseignante (EELV) ; Sébastien Munsch, 31 ans, animateur socio-culturel (Génération.s) ; Claude Herrier, 61 ans, professeure ; Luc Patenotte, 68 ans, jardinier retraité (LFI) ; Marianne Rozet, 50 ans, technicienne supérieure (Génération.s) ; Alban Musitelli, 39 ans, éducateur populaire ; Christine Lales, 56 ans, cadre de santé ; Boris Pignol, 47 ans, opérateur dans l'industrie nucléaire (Génération.s) ; Brigitte Juigner, 63 ans, retraitée du ministère du Travail ; Arnaud Lelerre, 35 ans, infirmier de psychiatrie (Génération.s) ; Dominique Moulin, 60 ans, retraitée de l'Éducation nationale ; Étienne Wartel, 33 ans, ingénieur ; Elisabeth Fernagu, 72 ans, infirmière retraitée (LFI) ; Christophe Condette, 55 ans, enseignant-chercheur (Génération.s) ; Aliette Gautier, 57 ans, infirmière ; Xavier Renet, 57 ans, agent territorial (Génération.s) ; Françoise Heuvet, 49 ans, chef d'équipe ; Arthur Le Monnyer, 30 ans, sans emploi ; Marie-Michelle Pestour-Brixtel, 71 ans, retraitée de l'Éducation nationale (Génération.s) ; Jean-Louis Goriaux, 67 ans, médecin psychiatre retraité exerçant ; Josette Blanco, 60 ans, infirmière retraitée (Génération.s) ; Jean-François Bernard, 65 ans, retraité de la fonction publique ; Agnès Corre, 51 ans, professeure ; Alain Metivier, 68 ans, technicien supérieur retraité ; Anne-Marie Tardif, 61 ans, éducatrice retraitée ; Virgil Louis, 38 ans, électricien (LFI) ; Bénédicte Huve, 58 ans, retraité de l'Éducation nationale ; Vincent Gourit, 29 ans, ingénieur génie civil ; Sabine Viste, 57 ans, psychomotricienne ; Alain Guerin, 64 ans, équipe solidarité EDF retraité (Génération.s) ; Jennifer Da Carmo Cruz, 33 ans, éducatrice spécialisée ; Jacques Richard De Latour, 63 ans, fonctionnaire ; Lisa Grisel, 20 ans, étudiante ; Jacques Glaize, 68 ans, retraité de la fonction publique, délégué du préfet à la politique de la ville à Cherbourg-en-Cotentin ; Évelyne Louis, 65 ans, retraitée du CCAS ; François Gibeaux, 28 ans, ingénieur gestion de projet ; Catherine Naguszewski, 67 ans, retraitée de la fonction publique ; Bernard Leterrier, 64 ans, éducateur spécialisé retraité ; Dominique Goriaux, 66 ans, médecin retraité ; Stéphane Coisnard, 59 ans, technicien de méthode retraité (Génération.s) ; Lydia Thieulent, 49 ans, enseignante (Génération.s) ; Daniel Bosquet, 79 ans, professeur retraité (EELV).

