Ça bouge en ville. Un drive zéro déchet à Caen !

Non loin du périphérique, la Fourmilière fonctionne comme un drive classique à une exception près : les contenants sont réutilisables ! Les clients commandent sur le site internet www.drivelafourmiliere.com, réservent un créneau et viennent récupérer leurs fruits, légumes et produits de l'épicerie. "Ma priorité est de valoriser les producteurs locaux et le circuit court. Les producteurs avec qui je collabore s'engagent dans une démarche équitable et éco-responsable", voilà les maîtres mots de ce drive. Par exemple, les pâtes viennent du producteur Les Blés d'Arnaud, spécialisé dans les variétés anciennes de blés. La Bière est, quant à elle, produite localement par La Mouette, La Ruse ou Les Deux Amants. Pour les produits laitiers, je fais appel à la ferme l'Herbe Autrement chez qui les vaches sont à l'herbe toute l'année ! Rien ne prédestinait Axelle Vermoesen à se lancer dans une démarche éco-responsable. Pourtant, dès ses premières années d'étude, Axelle s'interroge sur les difficultés pour les agriculteurs à gagner leur vie. Elle veut aussi faciliter la vie des gens en adoptant une démarche éco-responsable tout en gardant le côté pratique du drive. "Lorsque j'occupais mon ancien poste, mes horaires ne me permettaient pas de consommer chez les producteurs locaux d'où l'idée de ce drive !", précise Axelle. Banco, l'essai est transformé : les clients reviennent !

www.drivelafourmiliere.com Tél. 07 86 47 74 47.