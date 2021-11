Ligue 2. Le Stade Malherbe à l'épreuve de Bollaert et des Lensois 

Ajaccio, Le Havre, Troyes et maintenant Lens, Caen enchaîne les gros matchs en ce début d'année 2020. Manque toutefois le succès. Dernier exemple en date, la défaite dans les derniers instants contre Troyes (0-1). Une nouvelle fois, Pascal Dupraz le coach normand était amer : "c'est factuel, on n'arrive pas à enclencher de série. Il nous faut être plus pertinent, plus sûr tactiquement". Et plus sérieux dans tous les étages qui permettent de gagner un match de football. Friables défensivement, les Normands ne mettent quasiment jamais en danger leurs adversaires offensivement. "Il faut juste appliquer des principes que l'on travaille depuis octobre", assure pourtant le coach, "le football sur le plan tactique, c'est une réflexion de tous les instants. Il y a des enchaînements qu'on n'a pas le droit de faire, au risque de le payer cher". À Lens, le miroir sera encore grossissant en cas d'errements face à des Nordistes lancés à grande vitesse vers la Ligue 1. Et même si Pascal Dupraz assure "qu'il ne faut pas accepter cet état de fait", Caen va devoir se sublimer chez les Cht'is pour enfin faire chuter un cador.